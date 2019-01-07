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منطقة عسير
وحدتان متنقلتان تباشران العمل في مركز الثنية بمنطقة عسير 

وحدتان متنقلتان تباشران العمل في مركز الثنية بمنطقة عسير 

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أمير مكة يقيم مأدبة عشاء بمنزله ترحيبا بنائبه الأمير بدر بن سلطان

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وزير الخارجية يستقبل وزير الاتصالات اللبناني

وزير الخارجية يستقبل وزير الاتصالات اللبناني
http://almnatiq.net/?p=677580
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه اليوم، معالي وزير الاتصالات في الجمهورية اللبنانية جمال جراح.
وتسلم معالي وزير الخارجية في مستهل اللقاء الدعوة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الشهر الجاري.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين.

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