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وحدتان متنقلتان تباشران العمل في مركز الثنية بمنطقة عسير 

وحدتان متنقلتان تباشران العمل في مركز الثنية بمنطقة عسير 

منطقة عسير
أمير مكة يقيم مأدبة عشاء بمنزله ترحيبا بنائبه الأمير بدر بن سلطان

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منطقة الجوف

وحدتان متنقلتان تباشران العمل في مركز الثنية بمنطقة عسير 

وحدتان متنقلتان تباشران العمل في مركز الثنية بمنطقة عسير 
http://almnatiq.net/?p=677606
المناطق - بيشه

باشرت الأحوال المدنية بمنطقة عسير أمس الأحد تقديم خدماتها للرجال والنساء لمدة خمسة أيام، في مركز الثنية التابع لمحافظة بيشة، وذلك من خلال وحدتين متنقلتين مجهزة بأحدث وسائئل التقنية الحديثة، في إطار تفعيل القطاع المدنية لمبادرة “موجودين” المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب.
وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية لعموم المواطنين والمواطنات، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.

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