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اللجنة الطبية والاجتماعية بمجلس شباب منطقة عسير ( عطاء ) باكورة أعمالها

اللجنة الطبية والاجتماعية بمجلس شباب منطقة عسير ( عطاء ) باكورة أعمالها

منطقة عسير
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اللجنة الطبية والاجتماعية بمجلس شباب منطقة عسير ( عطاء ) باكورة أعمالها

اللجنة الطبية والاجتماعية بمجلس شباب منطقة عسير ( عطاء ) باكورة أعمالها
http://almnatiq.net/?p=677609
المناطق - عسير
دشنت اللجنة الطبية والاجتماعية بمجلس شباب منطقة عسير ( عطاء ) باكورة أعمالها يوم الإثنين ١٤٤٠/٤/١٠ وذلك بزياة دار الرعاية الاجتماعية بأبها ضمن برامج اللجنة لتفعيل اليوم العالمي للتطوع ؛ حيث ضمت اللجنة خلال الزيارة فريق عمل رجالي وآخر نسائي  متخصصان ؛ شمل كلا الفريقين أطباء وطبيبات في مجالات طب الأسرة والعيون والجلدية والأسنان لكل منهما .
وكان في استقبال أعضاء اللجنة إداة ومنسوبي الدار يتقدمهم مدير دار الرعاية الاجتماعية سعادة الأستاذ سعيد بن علي آل منيع ؛ حيث رحب بهم واصطحبهم في جولة تعريفية بمرافق وأنشطة الدار وشاهد أعضاء اللجنة فيلم وثائقي عن أنشطة الدار لهذا العام .
ثم قام أعضاء اللجنة بعد ذلك بإلقاء عدد من المحاضرات الطبية والتي هدفت إلى توعية وتثقيف نزلاء وموظفي الدار للجنسين ، باشر الأطباء بعدها بكشف سريري لجميع نزلاء الدار .

وقدم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة الطبية بمجلس شباب منطقة عسير ( عطاء ) شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعم المجلس وأعماله ؛ كما قدم شكره لسعادة أمين مجلس شباب منطقة عسير على تسهيل أعمال اللجنة الطبية ؛ وأضاف أن اللجنة تهدف إلى تعزيز رؤية المملكة 2030 في تمكين حياة عامرة وصحية وتحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي وتشجيع العمل التطوعي .
فيما قال الدكتور فواز عسيري أن لجنة ( عطاء ) تتميز باختلاف تخصصات أعضائها الصحية والاجتماعية وتسعى لتعوض النقص في القوى العاملة التي تعاني منه الهيئات والمؤسسات الصحية وذلك من خلال متطوعين ذوي خبرات متنوعة .

وأضافت الدكتورة خديجة أبو حاوي إن من أهم أهداف الزيارة هو نشر التكافل والتضامن الاجتماعي بين الأشخاص مما يؤدي إلى المحافظة وتعزيز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة في النهوض بالمجتمع حيث يعد ذلك من أهداف ( عطاء ) ؛ وأكد الدكتور بسام عسيري أن اللجنة الطبية تقدم مجموعة من الخدمات الإنسانية والطبية للأشخاص ذوي الحاجات المختلفة بطريقة منظمة وأوسع تأثيراً في المجتمع بصفة دائمة من خلال لجنة ( عطاء ) . وختمت الدكتورة ملاك الغامدي بأن الزيارة أتت  حرصاً من اللجنة على هذه الفئة الغالية وللوقوف على احتياجاتها والتعرف عن قرب على خدمات الدار وما تبذله بلادنا الغالية في سبيل راحة وخدمة مختلف فئات المجتمع .

وفي ختام الزيارة قدم مدير دار الرعاية الاجتماعية شكره للجنة على جهودهم في التوعية والكشف على نزلاء الدار ، كما قدم رئيس اللجنة الطبية شكره لمنسوبي الدار على حسن الاستقبال والتعاون في إنجاح الزيارة وتحقيق أهدافها .
ضمت الزيارة بعض أعضاء اللجنة وهم الدكتور أحمد العمري والدكتور فواز عسيري والدكتور ماجد القحطاني والدكتور بسام عسيري والدكتور عبدالله الشهري والدكتور عبدالله عسيري والأستاذ عبدالسلام الكعبي والدكتور علي الشيخ والدكتور حازم سعيد ؛ كما ضم الفريق النسائي الدكتورة خديجة أبو حاوي والدكتورة فاطمة طحطوح والدكتورة ملاك الغامدي والدكتورة زبيدة القحطاني والأستاذة هناء الأسمري والدكتورة بشائر القحطاني .

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