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الهلال يعلن رحيل اثنين من مساعدي جيسوس.. خوسيه وكراسكو

الهلال يعلن رحيل اثنين من مساعدي جيسوس.. خوسيه وكراسكو
http://almnatiq.net/?p=677614
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الاثنين انتهاء مهمة عمل البرتغاليان راؤول خوسيه وميجيل كراسكو المساعدان لمدير الجهاز الفني جورجي جيسوس وذلك بناء على طلبهما، وأتى قرار خوسيه وكاراسكو في إنهاء التعاقد معهما لرغبتهما في تركل العمل الميداني والعمل في المجال الإداري الرياضي بناء على عروض عمل وصلتهما من نادي سبتورتينج لشبونه البرتغالي.

من جهته قرر جيسوس مدرب الهلال الاستعانة بمواطنه المدرب جواو كارلوس بيريز ليعمل مساعدا له، وبدأت إجراءات نادي الهلال حضور بيريز إلى المملكة ليبدأ عمله الميداني تحت إشراف جيسوس.

من جهة أخرى شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الاثنين الجماعية مشاركة الحارس العماني علي الحبسي وقائد الفريق محمد الشلهوب بعد أن أنهيا برنامجهيما التأهيليين، وسيبدأ الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة ضيفه الرائد بتدريب مغلق يقام عصر يوم غد الثلاثاء في مقر نادي الهلال.

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