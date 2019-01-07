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وحدتان متنقلتان تباشران العمل في مركز الثنية بمنطقة عسير 

منطقة عسير

كعكة زفاف “مزيفة” تدمر ليلة العمر.. والعروسان إلى قسم الشرطة

كعكة زفاف “مزيفة” تدمر ليلة العمر.. والعروسان إلى قسم الشرطة
http://almnatiq.net/?p=677617
المناطق - وكالات

ألقت السلطات القبض على متعهدة حفلات كانت سببا في انفطار قلب عروس في الفلبين، تفاجأت خلال عرسها بعدم وجود طعام للضيوف، وأن نصف كعكة فرحها مصنوع من رغوة البوليسترين الشبيهة بالفلين.

ودفعت شاين تامايو (26 عاما) وشريكها جون تشون (40 عاما) 140 ألف بيزو (2100 جنيه إسترليني) لمتعهدة الزفاف، لإعداد الطعام والزينة لحفل زواجهما في مدينة باسيج الفلبينية.

لكن عند وصولهما إلى قاعة العرس اكتشفا عدم وجود طعام للضيوف، كما أن كعكتهما ذات الطبقتين كانت “مزيفة”، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد هذا الموقف المحرج، اضطر العروس والعريس لزيارة مطعم، وشراء وجبات من المعكرونة والأرز وغيرها من الأطعمة، لتقديمها للضيوف.

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الحضور، بدورهم، قرروا الذهاب بصحبة العروسين، إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث، حيث تم استدعاء متعهدة الطعام لتحرير محضر رسمي.

وأكدت العروس أنها “لن تتنازل عن المحضر” ولن تقبل إلا بسجن المتعهدة، قائلة إنها “دفعت لها كل ما احتاجته من أموال كي يكون حفل عرسها مثاليا، لكنها دمرته”.

وألقت الشرطة القبض على المتعهدة بتهمة التزوير والاحتيال.

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