شاهد.. قصيدة ترحيب بوزير الحرس الوطني: “جيت الحرس مجمع هل العز والطيب وانت بطيبك كل عالي ترومه”

المناطق - الرياض

بعد إنجازاته التي حققها في منطقة مكة المكرمة، فاجأ الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، الجميع، فور تعيينه بتصريحات تؤكد عزيمة على تحقيق المستحيل، وبداية قوية تشكل انعطافة جديدة في وزارة الحرس الوطني.

وقبل أن يصل إلى مقر وزارته، أكد الوزير الشاب أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي وبما لا يقل عن 50 % من التسليح تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

كما أكد على ضرورة تنويع التسليح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة.

هذه التصريحات كما لفتت انتباه وسائل الإعلام دوليا التي سلطات الضوء على الوزير الشاب الجاد المتطلع ووزارته، حركت أيضا قريحة الشعراء محليا الذين أجادوا في وصفهم وتعبيرهم.

ومن بين هؤلاء المقدم محمد بن سلطان بن تركي بن ربيعان، الذي أخرجت كلماته قصيدة في الأمير عبدالله بن بندر، وما يحويه هذا التعيين الجديد من أهمية للمملكة والوزارة.

واستهل المقدم بن ربيعان قصيدته، بالقول:

سقت الجزايل بعد سوق التراحيب على الأمير سعدنا بقدومه

حييت يا قرم يحفظ المواجيب بعداد نو لاح بأول غيومه

ثقة ملكنا فيك ضمن المكاسيب وانت يا عبدالله تكمل عزومه

وبعدها استكمل يصف وزارة الحرس الوطني ويشكر الملك وولي عهده، إلى آخر القصيدة:

جيت الحرس مجمع هل العز والطيب وانت بطيبك كل عالي ترومه

حنا الحرس لامن عوا الذيب للذيب سيف الوطن درع الوطن من خصومه

وحنا يدينا من عدانا مخاضيب النا على روس المنيفات زومه

جابك على المنصب بعيد المحاظيب مليكنا اللي نومستنا علومه

يحفظ حقوق الخلق حتى الأجانيب له سيرة عند الجميع امحشومه

ولي عهد الدار ما يلحقه ريب لو العدو يبث حوله سمومه

أنشهد أنه سالم من العذاريب صوب على خصمه صواعق سهومه

وانت يا أبو بندر زهتك المناصيب وزيرنا اللي توجته الحكومة

لرجال قوات تثير اللواهيب للي يبي الحرب جوله وقدومه

أرسلتك بالتهنية والمكاتيب تنصا جنابك جعل ربي يدومه

ضابط ولي بالشعر عذب المشاريب وحقوقنا عندك ماهيب مهضومة

والشعر له حبكة وفن وأساليب وإذا انتقاكم سيدي من يلومه