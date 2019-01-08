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وزارة الدفاع تعلن عن فتح القبول الموحد في المعاهد الفنية للقوات المسلحة

وزارة الدفاع تعلن عن فتح القبول الموحد في المعاهد الفنية للقوات المسلحة

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وزارة الدفاع تعلن عن فتح القبول الموحد في المعاهد الفنية للقوات المسلحة

http://almnatiq.net/?p=677635
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول الموحد في المعاهد الفنية للقوات المسلحة للرتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) على النحو التالي:

– معهد الدراسات الفنية بالقوات الجوية الملكية السعودية بالظهران:
تمنح رتبة (وكيل رقيب) للخريج (مدة الدراسة 3 سنوات).

– معهد طيران القوات البرية بالقصيم – فني طائرات عامودية:
تمنح رتبة (عريف) للخريج (مدة الدراسة سنتين).

– وحدات الأمن البحرية الخاصة بالجبيل:
تمنح رتبة (جندي أول) للخريج (مدة الدراسة سنة).

شروط القبول في معهد الدراسات الفنية بالقوات الجوية لرتبة وكيل رقيب:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شروط المنشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).
– أن لا يقل العمر عن (١٧) سنة عند تخرجه من المرفق التعليمي ولا يزيد عن (٢٤) سنة عند تقديم الطلب.
– ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
– أن لا تقل درجة مادة اللغة الإنجليزية للمتقدم عن (٦٥%) درجة.
– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة بحيث يكون الحد الأدنى للطول (١٦٠سم).
– أن لا يقل المعدل التراكمي للشهادة الثانوية عن تقدير (جيد).
– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المعد من لجنة التسجيل في المعهد.

شروط القبول في معهد طيران القوات البرية لرتبة عريف:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شروط المنشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بنسبة 80% فما فوق.
– ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
– أن لايقل الطول عن 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن .
– أن لايقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولايزيد عن (24) سنة.
– أن يجتاز الكشف الطبي .
– أن يجتاز اختبار اللغة الانجليزية المقدم من قبل معهد طيران القوات البرية .

شروط القبول في وحدات الأمن البحرية الخاصة لرتبة جندي أول:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شروط المنشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم علية بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.
– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.
– أن لايقل الطول عن (168 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.
– أن يكون حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة) (انتظام) وبتقدير لايقل عن جيد وستكون الأفضلية لحديثي التخرج (لرتبة جندي).
– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية وأن يجيد السباحة.
– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

وأضحت أنه يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 1440/5/1هـ من خلال بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

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