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تركيا تواجه شكوى أمام منظمة التجارة بسبب رسومها “الانتقامية”

http://almnatiq.net/?p=677638
المناطق - وكالات

طلبت تايلاند من منظمة التجارة العالمية، إجراء مشاورات مع تركيا حول نزاع يتعلق برسوم إضافية فرضتها أنقرة على وارداتها من مكيفات الهواء التايلاندية في العام الماضي 2018، حيث يستهل الطلب الرسمي للمشاورات نزاعا في المنظمة.
وجاءت الرسوم الإضافية بنسبة 9.3 في المائة في إطار ما تسميه مصطلحات منظمة التجارة “معالجة إعادة موازنة رسوم”، وهي قضية ذات أهمية أيضا لأمريكا التي تواجه اعتراضا من عدة دول على إعادتها موازنة تعريفات سبق أن فرضتها.
وفي 2014 فرضت تايلاند رسوما وقائية بنسبة 20.87 في المائة على واردات المنتجات المسطحة التركية غير المسبوكة من الفولاذ المُدلفن على الساخن. وجاء رد تركيا في 2017 بفرض تعريفة بنسبة 9.27 في المائة على مُكيفات الهواء التايلاندية بموجب المادة 8.2 من اتفاق الضمانات.
وتتحدى تايلاند استخدام تركيا المادة 8.2 التي تحدد مستوى الامتيازات التي يحق للأعضاء المتضررين الحصول عليها، بالقول إن التعريفة التركية المضادة تتسق مع بعض أحكام الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة “الجات” 1994 واتفاق الضمانات، وهي لا تتوافق مع مفهوم “التكافؤ الجوهري” للأثر الذي تركته رسوم الحماية التي فرضتها تايلاند في 2014.
ويفترض مفهوم التكافؤ الجوهري قياس إجراء معيّن (رسوم إغراق، رسوم تعويضية.. وغيرها) على أساس متكافئ مع الضرر الذي لحق بالدولة، أو أن يتم القياس على أساس قاعدة سليمة ثابتة متفق عليها.
ففي مجال سلامة الأغذية، على سبيل المثال، يُمكن قياس سلامة الأغذية الجديدة المعدلة وراثيا، بمقارنتها بالأغذية التقليدية المماثلة التي أثبتت العصور أنها آمنة للاستخدام الطبيعي، بحسب “الاقتصادية”.

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