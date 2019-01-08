الأسهم السعودية تخترق حاجز 8000 نقطة .. والسيولة تصعد 24 %

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زادت الأسهم السعودية وتيرة ارتفاعها لتصل إلى 1.45 في المائة وتخترق حاجز 8000 نقطة مغلقة عند 8047 نقطة في أفضل أداء يومي في شهر، بدعم أساسي من “المصارف” بقيادة “الراجحي”. وارتفعت من القيمة السوقية بنحو 25 مليار ريال لتصل إلى 1.91 تريليون ريال.

واستطاعت السوق أن تتجاوز متوسط 200 يوم، ما زاد من نشاط السوق حيث ارتفعت السيولة 24 في المائة لتتجاوز ثلاثة مليارات ريال.

من ناحية فنية، استمرار الاستقرار فوق مستويات الدعم 7960 نقطة سيعزز من نشاط السوق وشهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق لمحاولة الوصول إلى أعلى مستوياتها خلال عام عند 8500 نقطة، بحسب “الاقتصادية”.