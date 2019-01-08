ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغييرات كثيرة

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المناطق - وكالات

ثأر ولفرهامبتون من ضيفه ليفربول وأخرجه للموسم الثاني تواليا من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 الاثنين في الدور الثالث.

وسجل المكسيكي راوول خيمينيز (38) والبرتغالي روبن نيفيس (55) هدفي ولفرهامبتون، والبلجيكي ديفوك أوريجي (51) هدف ليفربول.

وكان ولفرهامبتون أخرج ليفربول من المسابقة ذاتها الموسم الماضي عندما تغلب عليه 2-1 في أنلفيد رود في دور الـ32.

ورد ولفرهامبتون الاعتبار لخسارته أمام ليفربول على أرضه صفر-2 في 21 ديسمبر الماضي في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وأضاف ولفرهامبتون ليفربول إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم بعد فوزه على تشلسي وتوتنهام وإرغامه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال على التعادل في الدوري.

وهي المسابقة الثانية التي يودعها ليفربول هذا الموسم بعد كأس الرابطة المحلية، وبات أمامه التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 29 عاما ومسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، لإنقاذ موسمه وتفادي الخروج خالي الوفاض للموسم الرابع على التوالي.

وهي الخسارة الثانية تواليا لليفربول بعد سقوطه بالنتيجة ذاتها أمام مانشستر سيتي في الدوري الخميس الماضي، هي الأولى له في البريمر ليغ هذا الموسم.

ودفع ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب ثمن الدفع بتشكيلة كثيرة رديفة حيث وحدهما جيمس ميلنر والكرواتي ديان لوفرن خاضا اللقاء من التشكيلة الأساسية.

وتعرض ليفربول لضربة قاسية في الدقيقة الخامسة بإصابة لوفرن في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، فترك مكانه للواعد كاي-جانا هوفر (16 عاما).

وغاب الهولنديان فيرجيل فان دايك وجورجينيو فاينالدوم والإسكتلندي أندرو روبرتسون والقائد جوردان هندرسون والحارس البرازيلي أليسون بيكر، فيما جلس المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد على مقاعد البدلاء.

ومنح خيمينيز التقدم لولفرهامبتون عندما تلقى كرة من البرتغالي ديوغو جوتا خطفها إثر فشل ميلنر في السيطرة عليها فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة ولعبها بيمناه على يمين الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه (38).

وأدرك أوريغي التعادل بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (51)، لكن نيفيس أعاد التقدم مجددا لولفرهامبتون بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس مينيوليه (55).

وحرم القائم الأيسر السويسري شيردان شاكيري من إدراك التعادل من ركلة حرة مباشرة بيسراه من خارج المنطقة (69).

ودفع كلوب بفيرمينو وصلاح مكان كورتيس جونز ودانيال ستاريدج في الدقيقة 70 دون جدوى.

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