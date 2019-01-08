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الدولار يهبط لليوم الثالث على التوالي

الدولار يهبط لليوم الثالث على التوالي
http://almnatiq.net/?p=677650
المناطق - وكالات

هبط الدولار لليوم الثالث على التوالي مقابل عملات منافسة، الاثنين، مع تنامي التوقعات بأن يوقف البنك المركزي الأميركي زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ورغم بيانات الوظائف الأميركية القوية في ديسمبر التي صدرت الأسبوع الماضي، يعتقد مراقبو السوق أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم، وعززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي قد يتبني توقعات أكثر حذرا.

ويوم الجمعة قال باول للجمعية الاقتصادية الاميركية إن المجلس لا يتبني مسارا محددا سلفا لزيادات الفائدة، وإنه سيراعي المخاطر النزولية التي تضعها السوق في الاعتبار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة، نحو 0.25 بالمئة إلى 95.92، مقتربا من أقل مستوى في شهرين الذي سجله الاسبوع الماضي.

وقاد اليورو والدولار الأسترالي المكاسب، واستفاد الأخير من أنباء في مطلع الأسبوع عن تعزيز الصين سياسة التحفيز.

وزاد الدولار الأسترالي الذي يتأثر كثيرا بالصين نحو 0.5 بالمئة إلى 0.7140 دولار أميركي، فيما ارتفع الدولار الأميركي 0.2 بالمئة أمام اليوان في المعاملات الخارجية إلى 6.8483 يوان.

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