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“احتجاجات الحمير” تضرب تركيا بعد “قانون الأكياس”

“احتجاجات الحمير” تضرب تركيا بعد “قانون الأكياس”
http://almnatiq.net/?p=677653
المناطق - وكالات

لجأ عدد من الأتراك إلى أساليب مبتكرة للاحتجاج على اضطرارهم إلى دفع ثمن الأكياس البلاستيكية، عند شراء الأغراض من محال البقالة والـ”سوبرماركت”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “يني شفق”، رجلا في محافظة نيدا جنوبي البلاد، وهو يحتج بإدخال حماره إلى محل تجاري لشراء أغراضه.

واستعان الرجل الغاضب بحماره حتى يحمل ما اشتراه، بدلا من أن يدفع ثمن الأكياس البلاستيكية، احتجاجا على قانون أصدرته السلطات، يلزمه بشراء كيس لا الحصول عليه مجانا.

وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا في المنصات الاجتماعية، فيما ظهر محتج آخر وهو يجر عربة يدوية حتى يحمل أغراضه.

وبموجب القانون الجديد في تركيا، يتوجب على المستهلك أن يدفع ربع ليرة عن كل كيس بلاستيكي يشتريه.

ويقضي القانون الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من يناير الجاري، بمنع البقالات من تقديم الأكياس البلاستيكية مجانا للزبائن.

وفي حال خالف التجار هذا القانون، فإنهم سيدفعون غرامة قدرها 10 ليرات (1.85 دولار) عن كل متر مربع من مساحة المتجر.

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