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عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تنفذ 51 برنامجًا تدريبيًّا وتطوعيًّا

عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تنفذ 51 برنامجًا تدريبيًّا وتطوعيًّا

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عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تنفذ 51 برنامجًا تدريبيًّا وتطوعيًّا

عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تنفذ 51 برنامجًا تدريبيًّا وتطوعيًّا
http://almnatiq.net/?p=677657
المناطق - عسير

اختتمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد برامجها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1439 / 1440هـ، والتي تمثلت في 21 برنامجًا تدريبيًّا تهدف العمادة من خلالها إلى تلبية متطلبات سوق العمل وفق أحدث البرامج والمستجدات؛ لتأهيل الخريجين والخريجات للعمل، استفاد منها أكثر من 760 متدربًا ومتدربة.

وفي مجال الأعمال التطوعية حققت العمادة صورة إيجابية من خلال تدشين فريق “بادر” التطوعي الذي يقوم بتفعيل 10 برامج شارك فيها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من طلاب وطالبات الجامعة، وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال فريق “بادر” التطوعي ما يزيد على 45 ألف مستفيد ومستفيدة.

من جانبه أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أن الشراكة المجتمعية تلعب دورًا أساسيًا في عملية تطور المجتمع، إضافة إلى أنها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية، ومن ذلك المنطلق حرصت العمادة على تفعيل الشراكات المجتمعية؛ لما لها من أهمية كبيرة، وللدور الذي تقدمة في تحقيق التنمية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عدد برامج الشراكة مع المجتمع بلغت 20 برنامجًا استفاد منها ما يقارب الـ 5900 مستفيد ومستفيدة.

وأضاف عقيل أن العمادة تسعى دومًا إلى اعتماد العديد من الدبلومات الحديثة، والتحديث في توصيف العديد منها، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ ٦ دبلومات تطبيقية الفصل الماضي استفاد منها 270 طالبًا وطالبة.

يذكر أن أبرز أهداف عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد تتمثل في تطوير وتقديم برامج نوعية للطلاب والطالبات وكذلك المجتمع الخارجي للمساهمة في نشر المعرفة الإنسانية، إضافة إلى تطوير وتقديم دراسات واستشارات متخصصة، وتحقيق رضا المستفيدين، وأيضًا بناء الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع الحيوية.

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