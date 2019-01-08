متحدث إمارة تبوك : معالجة التعديات على أراضي حكومية بفارعه الوجه

تبوك - علي العميري:

اوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني بان ما تم تداوله في احد وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر “تحت وسم #وقف_الازالة _عن_الفارعه_ بتبوك فإن الامر يتعلق بقيام عدد من الاشخاص بالتعدى على اراضى حكوميه بمركز الفارعه التابع لمحافظه الوجه وبمساحات كبيرة دون مستمسكات شرعيه اونظاميه وعلى اثر ذلك طلب من الأشخاص إزالة التعديات وحيث لم يتم ذلك فقامت اللجنة بمعالجة الامر وفقآ للتعليمات والأوامر السامية التي تقضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها