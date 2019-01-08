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هيئة مكة ترد على أنباء إغلاق المركز التوجيهي في جبل النور نهائياً .. وتوضح حقيقة ما حدث

هيئة مكة ترد على أنباء إغلاق المركز التوجيهي في جبل النور نهائياً .. وتوضح حقيقة ما حدث
http://almnatiq.net/?p=677670
المناطق_الرياض

علق المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ، فؤاد بن سعود العمري ، على الأنباء المتداولة حول إغلاق المركز التوجيهي في جبل النور نهائياً لعدم الحاجة لخدماته ونقل العاملين به.

وقال “العمري” ، بحسب المدينة ، إن ما حدث كان إغلاقاً مؤقتاً وليس نهائياً كما تردد مؤخراً، وذلك ضمن خطة العمل الجديدة التي تنفذها الهيئة لمراكز التوجيه في مثل هذه المواقع الإسلامية، ويبدأ ذلك من منتصف جمادى الأولى إلى نهاية ذي القعدة لاستقبال المعتمرين.

وتابع أن مراكز الإشراف لا تعمل على مدار 24 ساعة، لكنها تقوم بواجبها في الميدان لفترتين خلال اليوم الواحد، الأولى من الساعة السادسة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر، والثانية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساء، من خلال نشر الدوريات الميدانية.

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