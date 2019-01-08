الجمارك الليبية تضبط شحنة أسلحة جديدة قادمة من تركيا

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أعلنت مصلحة الجمارك في ليبيا اليوم، اليوم، ضبط أكثر من 20 ألف مسدس داخل حاوية بضائع قادمة من تركيا في ميناء مصراتة البحري، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

وقالت مصلحة الجمارك بمصراتة في بيان إن “عناصر الجمرك الآلي بميناء مصراتة البحري تمكنت من ضبط أكثر من 20 ألف مسدس داخل حاوية نقل بضائع قادمة من تركيا”.

وأوضحت أن الحاوية كانت تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال في مقدمة الحاوية للتمويه، مشيرة إلى أنه بعد فرز وجرد البضاعة كانت الكمية 556 كرتونة بواقع 36 مسدسا في كل كرتونة. وأشارت إلى أن الحاوية كانت مستوفية للإجراءات الجمركية. ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن الجهة التي قامت بتوريد السلاح.