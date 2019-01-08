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بريطانيا توضح موقفها من إعادة فتح سفارتها في سوريا

بريطانيا توضح موقفها من إعادة فتح سفارتها في سوريا
http://almnatiq.net/?p=677678
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن لا تنوي إعادة فتح سفارتها في دمشق منذ قرار إغلاقها في العام 2012.

وقال الممثل البريطاني الخاص لسوريا، مارتن لونغدن، إن بلاده اتخذت في الوقت الحالي قرارا بعدم نيتها في فتح سفارتها في دمشق، وهذا كل ما لدينا بهذا الشأن.

تصريحات لونغدن جاءت بعدما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن معلومات ترددت في الأوساط البريطانية السياسية بشأن إعادة فتح سفارة لندن بدمشق أعقاب غلقها في 2012 اعتراضا على سياسة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

أعادت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق الخميس، بعد سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 على خلفية الاحتجاجات في سوريا.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي سوري قوله إن دولة الإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سوريا في 2011، بعد انطلاق الاحتجاجات التي تحولت لاحقا إلى نزاع دام في هذا البلد.

وقال مصدر في وزارة الإعلام السورية “بناء على طلب وزارة الخارجية (السورية)، دعت وزارة الإعلام وسائل الإعلام لتغطية فتح السفارة الإماراتية في دمشق اليوم”. وشاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية قبل يومين عمالا يزيلون العوائق الإسمنتية والأسلاك الشائكة من محيط السفارة بمنطقة أبو رمانة في العاصمة السورية.

ونقلت صحيفة الوطن السورية المقربة من السلطات عن مصادر دبلوماسية عربية في دمشق أن “عدد الدبلوماسيين الإماراتيين الذين أوفدتهم أبوظبي إلى دمشق اثنان بينهما القائم بالأعمال عبد الحكيم النعيمي”.

وأوردت أن افتتاح مبنى السفارة “سيتم من خلال مراسم تقليدية يحضرها من الجانب السوري مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة الدواليبي” على أن يستأنف “موظفو السفارة من الجنسية السورية عملهم داخل المبنى اعتبارا من اليوم”.

من جهتها أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام” تأكيد وزارة الخارجية الإماراتية إعادة افتتاح سفارتها في دمشق، وأعلنت أن القائم بالأعمال قد باشر مهامه. ونقلت وام عن الخارجية الإماراتية أن “إعادة فتح السفارة في دمشق يؤكد الحرص على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي”.

بوادر انفتاح عربي

وتأتي إعادة فتح السفارة الإماراتية بعد عشرة أيام من زيارة مفاجئة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا، كانت الأولى لرئيس عربي إلى دمشق منذ اندلاع الحرب في مارس 2011.

وأجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك نهاية الأسبوع الماضي محادثات في القاهرة، خلال زيارة نادرة لمسؤول سوري أمني بارز إلى مصر منذ اندلاع النزاع في سوريا.

ودعا البرلمان العربي هذا الشهر إلى “إعادة سوريا​ إلى العمل العربي المشترك” مكررا دعوة ترددها وسائل الإعلام المصرية الحكومية منذ عدة أشهر. وقال الدبلوماسي المصري المخضرم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في أبريل إن قرار تعليق عضوية سوريا كان متسرعا.

وتؤشر هذه الخطوات المتلاحقة إلى بدء انفتاح عربي على سوريا بعدما قطعت العديد من الدول العربية علاقاتها معها أو خفضت تمثيلها الدبلوماسي فيها.

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