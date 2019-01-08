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تحرك عدد كبيرمن القوات العسكرية المدرعة تابعة للحرس الوطني إلى جنوب المملكة

تحرك عدد كبيرمن القوات العسكرية المدرعة تابعة للحرس الوطني إلى جنوب المملكة
http://almnatiq.net/?p=677679
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني إن طلائع إضافية من قواتها انطلقت من معسكرات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بمحافظة الأحساء شرق المملكة، نحو حدود المملكة الجنوبية مع اليمن.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها الوزارة العسكرية، عدداً كبيراً من المركبات العسكرية المدرعة وغير المدرعة محمولة على شاحنات نقل تابعة للواء الملك عبدالعزيز الآلي وهي تغادر نقطة تمركزها في الأحساء فجرأمس الاثنين نحو الحدود الجنوبية.
ويقول ضباط رفيعو المستوى في الحرس الوطني، إن نقطة التمركز الجديدة للواء الملك عبدالعزيز الآلي ستكون في منطقة نجران على وجه التحديد، وأن ما تم نقله من مدرعات وقوات لحد الآن يشمل كتيبة واحدة فقط من كتائب وتشكيلات اللواء التي ستلتحق تباعاً.
وكشف العقيد مصلح عبدالله الشمراني، أحد ضباط اللواء، عن كون الخطوة العسكرية الجديدة تستهدف استلام المهمة من لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي التابع لوزارة الحرس الوطني، والمتمركز في نجران.
وكان العقيد الشمراني يتحدث لمنصة الحرس الوطني الرسمية في موقع “سناب شات” بينما تتحرك قوات الكتيبة 22 مشاة التابعة للواء نحو نجران، عندما قال إننا ذاهبون ” لاستلام المهمة من زملائنا الذين سبقونا من لواء الأمير”.

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