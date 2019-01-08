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لماذا قرر “الشورى” تأجيل التصويت على نظام “التبرع بالأعضاء”؟!

لماذا قرر “الشورى” تأجيل التصويت على نظام “التبرع بالأعضاء”؟!

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لماذا قرر “الشورى” تأجيل التصويت على نظام “التبرع بالأعضاء”؟!

لماذا قرر “الشورى” تأجيل التصويت على نظام “التبرع بالأعضاء”؟!
http://almnatiq.net/?p=677688
المناطق_الرياض

كشفت مصادر عن أبرز ملاحظات عدد من أعضاء مجلس الشورى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، التي تسببت في تأجيل التصويت عليه في جلسة أمس الإثنين.
وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن أحد الأعضاء اعترض على المسمى “نظام التبرع بالأعضاء”، معتبرا إياه يوحي كأنه نظام للعقوبات، وليس نظاما تنظيميا، فيما رأى آخر أن آثار التبرع لم توضح في النظام بشكل مستقل وواضح، بل كانت فقرة غامضة وجانبية، ووصف عضو آخر المادة التي تناولت مكافأة المتبرع بأنها لم تصغ بوضوح وبما يكفي

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