“أسرتها رفضت زواجه منها”.. تفاصيل ابتزاز شاب لفتاة والكشف عما فعله مع والدتها!

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صادقت محكمة الاستئناف على العقوبة الصادرة عن المحكمة الجزائية بجدة بسجن شاب 12 شهرًا تعزيرًا عقب إدانته باختراق حساب فتاة في تطبيق “سناب شات” ونشر صورها في “إنستغرام” والإساءة لسمعتها وفضح علاقته بها في منصات التواصل الاجتماعي.

مقاطع فيديو

وفي التفاصيل بحسب “عكاظ”، تقدم مواطن ببلاغ يثبت أن صورًا خاصة لابنته انتشرت في “انستغرام” بواسطة شاب بغية الإضرار بها وبسمعتها، ودونت الفتاة برفقة والدها بلاغا بالوقائع، وقدم الأب مقاطع فيديو لابنته ‏احتفظت بها ونشرها المتهم مع صور وعبارات خارجة عن الأدب تتضمن القذف الصريح وتشويه السمعة، ولم يكتف الشاب بذلك بل نشر صورة لوالدة الفتاة.

الزواج منها

فيما أنكر الشاب ذلك مدعيًا أن الحسابات في منصات التواصل التي قدمتها الفتاة لا تخصه ولا يوجد دليل على ذلك، وطالب بصرف النظر عن الدعوى وإطلاق سراحه، إلا أنه بعد توافر الدلائل اعترف المتهم أمام المحكمة بأنه ظل يتواصل مع الفتاة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لرغبته في الزواج منها غير أن أسرتها رفضت ما دعاه إلى إرسال الصور إلى والدها وهو في حالة غضب وأرجع تصرفه إلى أنه فعل ذلك “من باب النصيحة”.