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بهذه الطريقة “ملياردير ياباني” يفاجئ ” تويتر” ويتمكن من تحطيم رقم قياسي في إعادة تغريدة له!

بهذه الطريقة “ملياردير ياباني” يفاجئ ” تويتر” ويتمكن من تحطيم رقم قياسي في إعادة تغريدة له!

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بهذه الطريقة “ملياردير ياباني” يفاجئ ” تويتر” ويتمكن من تحطيم رقم قياسي في إعادة تغريدة له!

بهذه الطريقة “ملياردير ياباني” يفاجئ ” تويتر” ويتمكن من تحطيم رقم قياسي في إعادة تغريدة له!
http://almnatiq.net/?p=677694
المناطق_وكالات

استطاع ملياردير ياباني كسر الرقم القياسي لأكثر التغريدات انتشارا على موقع “تويتر”، عندما وعد السبت الماضي بتقديم مكافأة تقترب من مليون دولار لمائة شخص مقابل إعادة تغريداته.

100 مليون ين ياباني
وفي غضون 48 ساعة، تمت إعادة تغريدات يوساكو مايزاوا، نحو 5.6 ملايين مرة، لتصبح التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ “تويتر”.
ووعد أغنى رجل في اليابان متابعيه بدفع 100 مليون ين ياباني ( 925 ألف دولار أميركي) لمائة شخص، أي مليون ين ياباني لكل متابع يجري اختياره عشوائيا ممن أعادوا نشر تغريدته.

أسرع تخفيض
وجاء في التغريدة : “تخفيض زوزوتاون سبرينغ هو الأسرع فى التاريخ وتجاوز 10 مليارين، وسأقدم 100 مليون ين نقدا يوميا، والطريقة الوحيدة للحصول على الجائزة هى متابعتى، وعمل إعادة تغريد لها، وسأقوم بتوجيه رسالة مباشرة للفائز”.
وتفوقت تغريدة مايزاوا على تغريدة المراهق الأميركي كارتر ويلكنسون (3.55 مليون إعادة تغريد)، الذي طلب من متابعيه عام 2017 مساعدته للحصول على دجاج مجاني لمدة عام من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ويندي”.

الرئيس التنفيذي لأكبر متجر للأزياء عبر الإنترنت
وكان مايزاوا (43 عاما) الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لأكبر متجر للأزياء عبر الإنترنت في اليابان، قد أعلن في أكتوبر الماضي أنه دفع مبلغا لم يكشف عنه إلى صديقه الملياردير إيلون ماسك، حتى يحظى بفرصة أن يكون أول سائح فضائي على متن رحلة تخطط لها شركة “سبيس أكس” التي يمتلكها ماسك في مطلع عام 2023.
ويعرف عن مايزاوا شغفه أيضا باقتناء التحف الفنية، وقد عبر عن رغبته في اصطحاب 6 من الفنانين معه في رحلته الفضائية.

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