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انخفاض درجات الحرارة بشمال ووسط وشرق المملكة

انخفاض درجات الحرارة بشمال ووسط وشرق المملكة
http://almnatiq.net/?p=677699

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط والأجزاء الشمالية من شرق المملكة فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم  والرياض والشرقية والمدينة المنورة .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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