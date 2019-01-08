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شاهد.. لحظة هبوط صعب لطائرة إماراتية تقاوم الرياح العاتية!

شاهد.. لحظة هبوط صعب لطائرة إماراتية تقاوم الرياح العاتية!
http://almnatiq.net/?p=677721
المناطق_وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة هبوط صعب نفذته طائرة إماراتية في مطار مدينة برمنغهام البريطانية في ظروف جوية سيئة.
واضطر قائد طائرة A380 التابعة للخطوط الجوية الإماراتية لإعمال كل مهاراته في مقاومة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة قبل هبوط الطائرة بسلام، في الوقت الذي تجنبت طائرتان أخريان الهبوط في المطار نفسه بسبب سوء الأحوال الجوية.

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