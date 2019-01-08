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وفد من مجلس الشورى يزور قرية تبوك بالجنادرية

وفد من مجلس الشورى يزور قرية تبوك بالجنادرية

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وفد من مجلس الشورى يزور قرية تبوك بالجنادرية

وفد من مجلس الشورى يزور قرية تبوك بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=677735
المناطق - تبوك
زار وفد من أعضاء مجلس الشورى اليوم قرية تبوك التراثية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 ” .
وأطلع الوفد خلال الزيارة على مشاركات الأسر المنتجة والبيت الصحراوي والبيت الساحلي والمتحف الذي يحاكي تراث المنطقة وعروض الحرفين والحرفيات وشاهدوا العرضة السعودية والخبيتي التي تقدمها الفرق الشعبية.
وقدم رئيس وفد المنطقة في الجنادرية محمد السعيد شرحاً عن القرية والتصميم المعماري لها المستوحى من طبيعة المنطقة التي روعي فيها الطبيعة البحرية والساحلية والصحراوية والأدوات المستخدمة في بناء القرية مطلعين على ما تتميز به من موروث شعبي وثقافي وما تقدمه الفرق المشاركة من ألوان شعبية وفلكلورات منوعة.
وأشاد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي بن على اليامي بما شاهده في القرية من تميز في التصاميم عكست الموروث الحضاري والتاريخي للمنطقة رافعاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه بالمنطقة وتراثها.
وأعربت عضو مجلس الشورى الدكتورة ساميه بخاري عن سرورها بما شاهدته في القرية من تنظيم حظي باعجاب الزوار، وما تحتويه الأجنحة المشاركة من أعمال تراثيه، وفعاليات ثقافية منوعة عكست حضارة المنطقة العريقة.

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