جمعية المودة تنهي دراسة قياس الأثر والعائد الاجتماعي على الاستثمار SROI

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أعدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عبر مركز استطلاع المختص بالبحوث والدراسات الاستطلاعية الأسرية بالجمعية، دراسةقياس الأثر الاجتماعي لخدمات الجمعية والعائد الاجتماعي على الاستثمار بمنهجيةSROI وبمشاركة (4) باحثين وباحثات، ومجموع عينةالمشاركين في الدراسة بلغت (1097 من مستفيدي الجمعية.

وصرَّح مدير عام الجمعية محمد بن علي آل رضي أن الدراسةهدفت إلى قياس الأثر الاجتماعي لخدمات الجمعية على المستفيدين، وكذلك دراسة العائد الاجتماعي على الاستثمار بمنهجية SROI ، وتوصلت الدراسة على مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم نتائج الدراسة:أن الأثر الاجتماعي لبرنامج الرعاية الوالدية (تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة للأسر المنفصلة) بلغ نسبة 62,7%، وفي برنامج الإرشاد والإصلاح الأسري بلغ 64%، أما في برنامج التدريب الأسري فقد فاقت نسبة الاجتماعية التوقعات حيث بلغت 955، وفي برنامج البحوث والدراسات الأسرية بلغت نسبة الأثر 94%. أما النسبة العامة للأثر الاجتماعي لخدمات الجمعية فقد بلغت 79%. وفيما يتعلق بأثر العائد الاجتماعي على الاستثمار فقد أظهرت الدراسة أنَّه يعود (1.79) ريال مقابل كل ريال يتم صرفه على برامج الجمعية.

وأضاف آل رضي أنَّ العينة الممثلة للمستفيدين في هذه الدراسة بلغت (1097)فردًا، وتكون مجتمع الدراسة من مستفيدي الجمعية خلال العام 2017 بمنطقة مكة المكرمة، وقد تم استخدام منهج المسح الاجتماعي في إجراء الدراسة، ومنهجية SROI في دراسة العائد الاجتماعي على الاستثمار.

وتعتبر هذه الدراسة من خطوات تنفيذ استراتيجية المودة نحو المستفيدين المتعلقة بدراسة الأثر، حيث تتطلع الجمعية إلى خلق جيل من الأسر الناشئة الواعية تمتلك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية تعزز مشاركتهم في المجتمع. وتسعى الجمعية كذلك إلى التأثير في الأسر غير المستقرة بإيجاد أسرة واعية ومتماسكة وقادرة على مواجهة التحديات. كما تهدف الجمعية إلى تحقيق الأثر في الأسر المنفصلة من خلال إحداث بيئة أسرية صحية وآمنة للأبناء بعد الانفصال. أما الأسر المستقرة فإن الأثر المطلوب فيها أن تكون أسر مؤثرة في استقرار الأسرة وسفيرة لرسالة المودة. كما تهدف الجمعية إلى إحداث الأثر في الجهات المعنية والمختصين، وتسعى الجمعية كذلك إلى أن تكون المرجع الأول لقضايا الأسرة، والإسهام في طرح أفضل الحلول الاستراتيجية في تحقيق برنامج التحول الوطني المتعلقة بالأسرة، وتأهيل أفضل الكفاءات من المختصين.

الجدير بالذكر أنَّ المودة حصلت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية على تميز برامجها وخدماتها المقدمة للأسر، وتقدم خدماتها للمستفيدين مدة 13 ساعة في اليوم، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، وتقديم الاستشارات الهاتفية عبر مختصين ومختصات في الاستشارات عبر الرقم الموحد وعبر موقعها www.almawaddah.org.saوتستقبل الاستشارات الهاتفية على الرقم 920001421.