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أمير تبوك يلتقي المواطنين في جلسة سموه الاسبوعية 

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أمير تبوك يلتقي المواطنين في جلسة سموه الاسبوعية 

أمير تبوك يلتقي المواطنين في جلسة سموه الاسبوعية 
http://almnatiq.net/?p=677743
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي مساء امس أهالي المنطقة  ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي، وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهم الله –
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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