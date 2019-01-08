لغم حوثي جرفته السيول يقتل طفلاً بجازان

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لقي طفل في العاشرة من عمره حتفه، فيما أصيب طفلان آخران وامرأة عشرينية، إثر تعرض عائلة من محافظة العارضة بجازان إلى انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالداخل اليمني.

وفي التفاصيل، ذكر نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 28 / 4 / 1440م، بلاغاً عن تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي، من الألغام التي تزرعها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالداخل اليمني، جرفته السيول المنقولة إلى داخل حدود المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء مرورهم بمركبتهم بمحافظة العارضة مما نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر (10) سنوات وتعرض طفلين آخرين لإصابات خطيرة، وإصابة امرأة تبلغ من العمر (29) عاماً لإصابة متوسطة، جميعهم سعوديون، حيث تم نقلهم إلى المستشفى كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ونقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وأمير المنطقة لوالد الطفل عبدالله بن علي سحاري من أبناء محافظة العارضة، إثر وفاته بلغم منقول جرفته السيول إلى داخل الحدود السعودية.

وأعرب عن التعازي والمواساة لهم، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر والد الطفل سحاري عن شكره للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكداً أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.