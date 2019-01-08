عمل حائل يواصل جولاته الميدانيه لتوطين ١٢ نشاطاً تجارياً

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المناطق - حائل
أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل  عدداً من الجولات التفتيشية والتي تأتي تزامناً مع انطلاقة المرحلة الثالثة من قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطاع غيار السيارات والسجاد بكافة أنواعه ومحلات الحلويات بمتابعة ودعم  مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة بحائل فريح العياد والمفتشين بالمنطقة .
وشدد العياد عقب الجولات أن الحملات التفتيشية تتابع وباهتمام بالغ والتي شملت المدينة ومحافظاتها وكذلك متابعة مواقع المدينة الصناعية وخلافها والهدف من الحملة هو التأكد من تطبيق المرحلة الثالثة باهمية جوانب التوطين .

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