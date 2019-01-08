بر الاحساء تهيئ مستفيديها لسوق العمل

الاحساء - منال الدوسري

أطلقت جمعية البر بالاحساء برنامجا تحفيزيا لأبناء وبنات الاسر المستفيدة من الجمعية المشاركين في البرامج التدريبية التي تقدمها بوابة (دروب) التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين الوظائف لـ 12 نشاطا تجاريا.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية تحرص دائما على تنمية الأسر المستفيدة من خلال توظيف أبنائهم في مختلف الوظائف بالتنسيق مع العديد من الجهات بالقطاع الخاص، ومن خلال المنصة الوطنيّة للتدريب الإلكتروني (دروب)، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’ التي تسعى إلى تمكين القوى العاملة من تطوير قدراتهم ومهاراتهم، بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأضاف البوسيف بإن إدارة البحث الاجتماعي بالجمعية أعلنت في وقت سابق عن البرنامج التحفيزي لتشجيع المستفيدين من الرجال والنساء ما بين سن ( 18 – 50) على الالتحاق بالبرامج التدريبية والتي تشتمل على باقة من الدورات الأساس الملزمة لإتمام البرنامج عبر موقع الجمعية الالكتروني

https://ahsaber.org/?page_id=128248

بغية تطوير مهاراتهم وتمكينهم وتجهيزهم لسوق العمل، مما يسهم بتحويل الأسرة من الاستهلاك إلى الإنتاج ومن تلقي المساعدات إلى الكفاف والاستغناء وزيادة الدخل والموارد والمساهمة في حركة الاقتصاد السعودي.

من جهته أهاب مدير جمعية البر بالاحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بأبناء الأسر المستفيدة من أهمية التسجيل والمشاركة في البرامج التدريبية التي ستعود على الفرد وعلى أسرته بالفائدة حيث خصصت الجمعية مكافآة تصرف للمستفيد لمرة واحدة بعد اعتماد تسجيله في موقع الجمعية، وتقديمه لشهادة إتمام البرامج التدريبية من بوابة (دروب).