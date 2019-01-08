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طلاب النشاط الفني بالأحساء يبدعون في جنادرية 33

طلاب النشاط الفني بالأحساء يبدعون في جنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=677790
المناطق - الأحساء

جذب ركن النشاط الفني لتعليم الأحساء في جناح وزارة التعليم خلال مشاركته في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة  تفاعل الزوار مع المواهب الفنية التي قدمها طلاب تعليم الأحساء فقد حظي ابداعهم في فن الفسيفساء الحجرية الملونة اعجاب مشرفي الوزارة ورواد المهرجان حيث استمتع الزوار بالتطبيق العملي لفن الفسيفساء الحجرية وشاركوا طلاب تعليم الأحساء ابداعاتهم ومارسوا بجانبهم الأشغال الفنية الأخرى هذا وقد تم توزيع الهدايا على الزوار ، بالإضافة إلى اطلاعهم على المعرض الفني المصاحب والذي حمل عنوان الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019.

هذا وقد زار مدير عام النشاط بوزارة التعليم الاستاذ عبدالحميد المسعود الركن الفني لتعليم الأحساء وقد أثنى وصحبه على مشاركة الطلاب وابداعاتهم وتبادل الحديث معهم واستمع خلال شرحهم عن ما يقومون به من فنون ، واطلعوا خلال جولتهم على تطبيق أنا محترف الخط العربي والذي كان لجناح النشاط الفني بتعليم الاحساء دور كبير بتعريف الزوار على هذا التطبيق الكبير بخطوطه الرائعة.. حيث تفاعل الجمهور مع التطبيق وتم تحميل التطبيق 160 مره خلال زيارتهم للركن وتم توزيع أكثر من 100 سي دي للخطوط العربية للكمبيوتر الشخصي للزوار ، وقد أشاد زوار الركن بما رأوه وأثنوا على جهود الطلاب ومشاركتهم وهم الطالب عبدالله يوسف العمران والطالب عبدالله حبيب الحسن والطالب ضياء علي الصعيليك والطالب ليث ثامر المسيلم والطالب أمجد يوسف العمران.

وأوضح الاستاذ أحمد القريع المشرف الفني للوفد المشارك أن ما قام به طلاب الأحساء ليس بمستغرب عليهم فهم أهلاً للإبداع والتميز وأن ما قدموه من أعمال رائعة والتي نالت استحسان الجميع يزيد على عاتقنا الاهتمام بهم وصقل مهاراتهم ودعمهم ليكونوا نواة للمستقبل في عالم الفنون الجميلة والأشغال المختلفة

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