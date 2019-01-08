أمانة عسير تلزم المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية في قائمة الوجبات

المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير ، بالاشتراك مع هيئة الغذاء مؤخرا في تنفيذ جولات رقابية للتحقق من التزام المنشآت الغذائية بوضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات؛ وذلك بعد انتهاء الفترة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتلك المنشآت لتطبيق لائحة السعرات الحرارية.

وأكد امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه تم تشكيل فرق ميدانية تتولى مسؤولية تنظيم الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية بهدف إلزامها بوضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية في قوائم الوجبات الغذائية؛ وذلك بعد انتهاء الفترة التي حددتها الوزارة لتلك المنشآت لتطبيق لائحة السعرات الحرارية، بالإضافة الى تقديم الارشادات اللازمة بشأن الآليات المطلوبة لتطبيق لائحة وضع السعرات الحرارية.

وأشار الى أن الفرق الرقابية قامت، بجولات شملت سلسلة من المنشآت الغذائية بغرض التعريف بالتعميم، لافتا الى ان الفرق الميدانية تعمل على توجيه تلك المنشآت بضرورة الالتزام بلائحة السعرات الحرارية، مضيفا، الى ان العديد من المطاعم والمقاهي بدأت في وضع لائحة السعرات الحرارية. لافتا الى أن أماكن عرض السعرات الحرارية، تشمل نقاط تلقي الطلب، واللوحات الإلكترونية الخاصة بقوائم الطعام، وقوائم الوجبات وأماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات والمواقع الإلكترونية للمطاعم وتطبيقات الأجهزة الذكية.

وشدد الحميدي على ضرورة وضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات، ووضع بيان الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية للرجال والنساء والأطفال على قائمة الوجبات، مع وضع عبارة ”بيانات التغذية الإضافية متاحة عند الطلب“ عليها، والاحتفاظ بهذه البيانات في داخل المنشأة، ليتمكن المستهلك من الاطلاع عليها قبل الشراء.

وأشار الى أن دور الفرق الرقابية التابعة للأمانة ينحصر في مراقبة وضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات، ومراقبة وضع بيان الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية للرجال والنساء والأطفال، مشيرا إلى أن توضيح صحة السعرات الحرارية في القائمة والاحتياج اليومي؛ يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما تطبق الامانة لائحة الغرامات و الجزاءات عن المخالفات البلدية على المخالفين.

مؤكدا بأن الأمانة حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بصحة المستهلك، مؤكدا أن الزامية وضع السعرات الحرارية تستهدف توفير غذاء صحي للمستهلك و أن الفرق ستواصل جولاتها الميدانية على المنشآت الصحية للتأكد من مدى التزام بها بوضع البيانات الدقيقة على الوجبات المقدمة.