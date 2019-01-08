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براءة اختراع لطالبة بتعليم عسير

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براءة اختراع لطالبة بتعليم عسير

براءة اختراع لطالبة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=677802
المناطق - أبها

منحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، براءة اختراع للطالبة فَي محمد أحمد عثاثي ، من المتوسطة السابعة عشرة بخميس مشيط، مع حق الانتفاع بكامل الحقوق التي يمنحها النظام في المملكة، وذلك عن النموذج الصناعي المسمى بـ ( حاملات أقلام )، والذي يتمثل في حامل أقلام مزود بقوالب حافظة مطورة .

 

 

من جهته هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، الطالبة ومدرستها وأسرتها وتعليم المنطقة على هذا الإنجاز الذي يعد إضافة لإنجازات طلاب وطالبات المنطقة على المستويين المحلي والعالمي ، مثمنا الدور الريادي لقائدة المدرسة الأستاذة عيدة الأحمري ، ومعلمة الموهوبين بالمدرسة الأستاذة صالحة الشهراني .

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