براءة اختراع لطالبة بتعليم عسير

المناطق - أبها

منحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، براءة اختراع للطالبة فَي محمد أحمد عثاثي ، من المتوسطة السابعة عشرة بخميس مشيط، مع حق الانتفاع بكامل الحقوق التي يمنحها النظام في المملكة، وذلك عن النموذج الصناعي المسمى بـ ( حاملات أقلام )، والذي يتمثل في حامل أقلام مزود بقوالب حافظة مطورة .

من جهته هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، الطالبة ومدرستها وأسرتها وتعليم المنطقة على هذا الإنجاز الذي يعد إضافة لإنجازات طلاب وطالبات المنطقة على المستويين المحلي والعالمي ، مثمنا الدور الريادي لقائدة المدرسة الأستاذة عيدة الأحمري ، ومعلمة الموهوبين بالمدرسة الأستاذة صالحة الشهراني .