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أمير تبوك يلتقي مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

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أمير تبوك يلتقي مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=677805
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع الافنس الرويلي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً للفرع بالمنطقة, يرافقه مدير الفرع السابق الدكتور العربي مهيدي العميم.
ورحب سموه في بداية اللقاء بالجميع، منوهاً بأهمية المنطقة في المجال الزراعي, مؤكداً سموه أهمية تعميق الصِّلة مع المزارعين والاستماع الى احتياجاتهم  مشيراً سموه إلى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للقطاع الزراعي بالمملكة.
وأعرب سمو أمير منطقة تبوك عن شكره للدكتور العربي العميم على ما قدمه من جهد طيلة فترة عملة مديراً للفرع, متمنياً سموه للمهندس الرويلي التوفيق الدائم والنجاح المستمر في مهام عمله.
من جانبه رفع الدكتور العربي العميم شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على متابعته واهتمامه لأعمال الفرع، وما تلقاه منه من توجيهات خلال عمله مديراً للفرع, مشيداً بجهود سموه للقطاع الزراعي بالمنطقة من خلال جائزة سموه للمزرعة النموذجية التي أسهمت بشكل كبير في تطور الزراعة بالمنطقة, كما قدم المهندس الرويلي شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على توجيهاته السديدة التي ستكون نبراس له في عمله سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.

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