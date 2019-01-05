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والد الزميل ماجد الكناني في ذمة الله

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والد الزميل ماجد الكناني في ذمة الله

والد الزميل ماجد الكناني في ذمة الله
http://almnatiq.net/?p=677808
جدة - عادل الزهراني

فجع الزميل الإعلامي المعروف ماجد الكناني صباح هذا اليوم بوفاة والده الشيخ سعيد بن عوض الكناني بعد معاناة طويلة مع المرض ، وسوف يصلى على جثمان الفقيد يوم غد «الأربعاء» بجامع ابن إبراهيم بمحافظة المندق ويتقبل العزاء على جوال الزميل ماجد «0555544096».
أسرة صحيفة وجوال المناطق  التي آلمها النبأ والزملاء في الوسطين الإعلامي والفني تقدموا للزميل الإعلامي الخلوق ماجد الكناني وكآفة أسرته بأحر التعازي والمواساة ، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

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