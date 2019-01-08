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أمير الجوف يبحث مع الربيعة احتياجات الخدمات الصحية بالمنطقة

أمير الجوف يبحث مع الربيعة احتياجات الخدمات الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=677811
الجوف - عبدالعزيز الحموان

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بزيارة لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بديوان الوزارة اليوم .

وفي بداية اللقاء نوه سمو أمير منطقة الجوف بما يحضى به قطاع الصحة من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله، مؤكداً سموه الكريم بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله” على خدمة المواطن وتوفير أفضل الخدمات له .

وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشاريع الوزارة بالمنطقة ، مؤكداً سموه الكريم على أهمية إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز احتياجات المنطقة للمرحلة القادمة، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة.

من جانبه اعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة الجوف لحرصه على مشاريع الوزارة بالمنطقة وعلى الدعم الذي تجده الشؤون الصحية من سموه الكريم .

حضر اللقاء مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني .

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