قريباً .. إطلاق بوابة المرصد الوطني للعمل لنشر تقارير ومؤشرات سوق العمل

المناطق - الرياض

أكمل المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بناء بوابته الالكترونية، لتكون قناة تواصل مع عملائه، ونشر منتجات المرصد من تقارير ودراسات مسحية ولوحات مؤشرات تعكس وضع سوق العمل السعودي.

ويهدف المرصد الوطني للعمل، لأن يصبح المصدر الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل، وكذلك المساهمة في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات و المرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل في المملكة، وتم تطوير وتجهيز البنية التحتية للمرصد بالأجهزة والبرمجيات اللازمة وكذلك تفعيل اتفاقيات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحدد المرصد أربعة أهداف استراتيجية لعمله، تتمثل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

ويقدم المرصد عدد من المنتجات من بينها: مؤشرات تقييم مبادرات وبرامج الصندوق لتحليل أثرها على سوق العمل، واستكمل المرصد بناء 21 مؤشر لسوق العمل السعودي، وكذلك بناء لوحات مؤشرات تضم معلومات ومؤشرات عن سوق العمل ويتم تحديثها بشكل آلي.

ويعمل المرصد على إنجاز دراسات مسحية حول سوق العمل واحتياجاته بالتعاون مع جهات بحثية دولية ومحلية متخصصة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تفصيلية تعكس متغيرات سوق العمل على مستوى القطاعات والمناطق، وأخرى تعكس برامج وانجازات الصندوق، بالإضافة الى تقارير إحصائية حسب الطلب لمتخذي القرار في منظومة العمل.