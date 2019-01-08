أمير منطقة تبوك يلتقي مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

المناطق - تبوك

اطلّع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها ، ونسبة الإنجاز في جميع المشروعات بالمنطقة للربع السنوي الأخير لعام ٢٠١٨م.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالإمارة , مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي .

واستمع سموّه إلى شرح من الدكتور الغامدي عن انجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية في اعتماد اربع مستشفيات بالمنطقة من قبل المجلس السعودي لاعتماد المنشآت وانخفاض في عدد الحالات المحوله لخارج المنطقة ،بالاضافة الى تشغيل وحدة طب وجراحة القلب بمستشفي الملك فهد التخصصي بتبوك، وافتتاح عيادات تخصيصة في مجال اضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال بمجمع الامل للصحة النفسية.

وأشاد سموّه بالجهود التي يبذلها القائمين في الشؤون الصحية بالمنطقة, منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة .

من جانبه, أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية الى أعلى المستويات .