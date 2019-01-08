مصر تفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019

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فازت مصر بتنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 والمقرر إقامتها يونيو المقبل.

وأعلن كرم كردي عضو اتحاد الكرة المصري أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قرر تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد حصولها على أعلى الأصوات على حساب جنوب إفريقيا.

وتقدمت مصر بطلب لتنظيم البطولة بعد استبعاد الكاميرون بسبب تأخيرها في الاستعدادات ولدواع أمنية.

وسبق لمصر تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 4 مرات في 1959 و1974 و1986 و2006 وتوجت باللقب 6 مرات.

ومن المقرر أن تقام البطولة بين 15 يونيو و13 يوليو.