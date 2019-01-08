أمانة المدينة تقدم ورشة عمل لمراقبيها بعنوان “مراقبة اعلان كميات السعرات الحرارية للوجبات بالمنشآت الغذائية”

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عقدت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات- الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية , ورشة عمل بعنوان « مراقبة اعلان كميات السعرات الحرارية للوجبات بالمنشآت الغذائية » ، بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الأستاذ رمضان الزهراني أن الورشة تهدف إلى تقديم آليات فعالة , وواقعية، لكيفية مراقبة اعلان كميات السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية المختلفة، والإجراءات المتخذة لإلزام المنشآت بتطبيق القرار خلال الجولات الرقابية على منافذ بيع المواد الغذائية والوجبات السريعة والمطاعم وجميع المنشآت الغذائية .

وبين رمضان أن ورشة العمل ركزت على آليات المراقبة الميدانية والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ، خلال جولات الأمانة الميدانية وبالحملات المكثفة على المنشآت الغذائية لتطبيق الأنظمة والتعليمات , والتوعية بالمخالفات والاشتراطات الصحية اللازمة ، مشيراً إلى أن الأمانة تلزم جميع المنشآت الغذائية بوضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية ، إنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة وضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية في الوجبات الغذائية، بكل المنشآت الغذائية.

علماً أن الفرق الميدانية بالأمانة الخاصة بسلامة الغذاء والمعروضات ، تقوم بتكثيف الحملات اليومية على كل المنشآت المتعلقة بصحة المستهلك في نطاق البلديات ، بفترتين صباحية ومسائية.