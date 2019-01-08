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أمانة المدينة تقدم ورشة عمل لمراقبيها بعنوان “مراقبة اعلان كميات السعرات الحرارية للوجبات بالمنشآت الغذائية”

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أمانة المدينة تقدم ورشة عمل لمراقبيها بعنوان “مراقبة اعلان كميات السعرات الحرارية للوجبات بالمنشآت الغذائية”

أمانة المدينة تقدم ورشة عمل لمراقبيها بعنوان “مراقبة اعلان كميات السعرات الحرارية للوجبات بالمنشآت الغذائية”
http://almnatiq.net/?p=677834
المناطق - المدينة المنورة

عقدت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات- الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية , ورشة عمل بعنوان « مراقبة اعلان كميات السعرات الحرارية للوجبات بالمنشآت الغذائية » ، بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الأستاذ رمضان الزهراني أن الورشة تهدف إلى تقديم آليات فعالة , وواقعية، لكيفية مراقبة اعلان كميات السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية المختلفة، والإجراءات المتخذة لإلزام المنشآت بتطبيق القرار خلال الجولات الرقابية على منافذ بيع المواد الغذائية والوجبات السريعة والمطاعم وجميع المنشآت الغذائية  .

وبين رمضان أن ورشة العمل ركزت على آليات المراقبة الميدانية والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ، خلال جولات الأمانة الميدانية وبالحملات المكثفة على المنشآت الغذائية لتطبيق الأنظمة والتعليمات , والتوعية بالمخالفات والاشتراطات الصحية اللازمة ، مشيراً إلى أن الأمانة تلزم جميع المنشآت الغذائية بوضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية ، إنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة وضع ملصقات تعريفية بالسعرات الحرارية في الوجبات الغذائية، بكل المنشآت الغذائية.

 

علماً أن الفرق الميدانية بالأمانة الخاصة بسلامة الغذاء والمعروضات ، تقوم بتكثيف الحملات اليومية على كل المنشآت المتعلقة بصحة المستهلك في نطاق البلديات ، بفترتين صباحية ومسائية.

 

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