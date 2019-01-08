أمير جازان يطلق الهوية الإعلامية والموقع الإلكتروني لملتقى القيادات الشابة الذي تنظمه الجامعة

جازان - فضة عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على دورجامعة جازان في تنفيذ المبادرات التي تواكب وتترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين -حفظهما الله- في دعم شباب وشابات الوطن، وأشاد سموه بتميز مخرجات الجامعة

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جاء ذلك خلال إطلاق سموه بمكتبه ظهر اليوم الهوية الإعلامية والموقع الإلكتروني لملتقى القيادات الشابة الذي تنظمه جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب خلال الفترة 17-18/5/1440هـ الموافق 23-24 يناير 2019 برعاية كريمة من سموه وبمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين من داخل السعودية وخارجها.

وتم إطلاق الهوية الإعلامية والموقع الإلكتروني للملتقى بحضور معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي وعددا من منسوبي الجامعة .

وأعرب معالي مدير الجامعة عن جزيل شكره ووافر امتنانه لسمو أمير المنطقة لما تحظى به الجامعة وكافة منسوبيها من رعاية ودعم تقف خلف المنجزات التي تحققها الجامعة، كما ثمن معالي مدير الجامعة لسمو أمير المنطقة رعايته ودعمه الكبير للملتقى ولسمو نائبه ، ويهدف لنشر ثقافة الاستثمار في صناعة القيادات الشابة.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنظيمية د. عثمان حكمي أن الملتقى يؤسس لمرحلة جديدة لدور ورؤية الجامعة تجاه خلق بيئة محفزة للشباب بما يفتح آفاق جديدة تتناسب وتطورات العصر وتحولات المجتمع، وأضاف حكمي أن الجامعة بدعم معالي مدير الجامعة وتميز طلابها ومنسوبيها تسعى للنجاح في التمكين الحقيقي للشباب والشابات وبيان دور الجامعات ومسؤوليتها تجاه تحقيق تلك الأهداف المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

وأشار الحكمي إلى أن الموقع الإلكتروني لملتقى القيادات الشابة يتضمن أهداف الملتقى ومحاور الجلسات وعددا من البيانات وروابط التسجيل الخاصة بالورش والدورات التدريبية: