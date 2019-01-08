بالتعاون مع نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود “السعودية للكهرباء” توزع “كسوة الشتاء” لعدد من الأسر المحتاجة في الرياض

المناطق - الرياض

أطلقت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، مبادرة كسوة شتاء، التي تهتم بتوفير الاحتياجات الازمة لموسم الشتاء للأسر المحتاجة، بالتعاون مع نادي المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك سعود.

وأوضح حمود بن عودة الغبيني، نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في “السعودية للكهرباء”، أن المبادرة تهدف إلى توفير البطانيات، والدفايات، والسلال الغذائية لعدد من الأسر المحتاجة الذين لا يجدون ما يقيهم من برد الشتاء في مدينة الرياض، بمشاركة مجموعة من متطوعي الشركة.

وأشار الغبيني، إلى أن “السعودية للكهرباء” لديها العديد من البرامج والفعاليات، التي تهتم وتدعم البرامج المجتمعية، في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة، وتسهم في خلق بيئة اجتماعية وأسرية بين أبناء المجتمع.

وأشار نائب الرئيس إلى أن “السعودية للكهرباء”، من أكبر الداعمين للجمعيات الخيرية والفرق التطوعية التي تهدف إلى تنمية ودعم جميع فئات المجتمع في كافة مناطق المملكة.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن “السعودية للكهرباء” ترعى كافة البرامج المجتمعية والصحية والبيئة التي تهدف إلى توعية المجتمع، وتدعم فئاته وجهود الارتقاء بتلك الفئات في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ إضافة إلى دعمها للعديد من المؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، مما يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل للفئات المستهدفة لديها