الامير محمد بن عبد العزيز يتفقد ميناء جازان

جازان - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان اليوم بجولة تفقدية لميناء جازان وكان في استقبال سموه مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله ادم وفور وصول سموه مبنى ادارة الميناء ، اطلع سموه على مجسم لمبنى الادارة واستمع خلاله لشرح مفصل عن المبنى وتكلفته الانشائية بعد ذلك قدم لسموه عرضا مرئيا بمسرح الميناء بمبنى الادارة عن التجهيزات والامكانات والفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها.

بعد ذلك قدم مدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله ادم عرضا مرئيا تفصيلا عن التجهيزات والمشاريع التي نفذت والمشاريع الجاري تنفيذها والمراحل التطويرية التي مر بها ميناء جازان خلال الفترة الماضية وما يشهده من تنفيذ مشاريع خلال الفترة الحالية.

عقب ذلك قام سموه بجولة ميدانية شملت الارصفة والساحات التخزينية وبرج المراقبة بميناء جازان وصالة الركاب المسافرين بالميناء.

وفي ختام الجولة قدم مدير عام ميناء جازان ، لسمو نائب امير منطقة جازان على اهتمامه على متابعة العمل الميداني من خلال الجولة التفقدية للميناء واكد حرص سموه على تفقد سير العمل عن كثب وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات المعتادة لسموه ، لمختلف القطاعات الحكومية وذلك دليل واضح على حرص أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لكافة القطاعات الحكومية بالمنطقة من خلال العمل الميداني عن قرب وذلك لتطويرها وتلمس احتياجاتها ودفع عجلة التنمية في المنطقة لتحقيق رؤية المملكة 2030م .