نائب أمير مكة يلتقي عددًا من أهالي وأعيان المنطقة

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التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة عددًا من أهالي وأعيان مكة المكرمة وشاركهم سموه طعام الغداء.

وهنأ الأهالي والأعيان الأمير بدر بن سلطان على ثقة ولاة الأمر، سائلين الله أن يعينه ويوفقه لتحقيق آمال القيادة وطموحات أهالي المنطقة وزوارها.

بدوره، ثمّن الأمير بدر بن سلطان لهم طيب مشاعرهم، داعيًا أن يعينه فيما أوكل إليه من مهام.