نائب أمير منطقة مكة يستقبل السديس و أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام

المناطق - مكة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، يرافقة أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية التي اقتضت تعيينه نائبًا لأمير المنطقة، معبرين عن صادق التهنئة بهذه المناسبة سائلين الله للأمير بدر بن سلطان التوفيق والسداد.

وعبّر نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن شكره وتقديره لهم على تهنئتهم ومشاعرهم، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يعينه على خدمة أهالي المنطقة وقاصديها.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، والذي هنأ سموه بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وقدم الأمير بدر بن سلطان شكره للمهندس القويحص، كما استعرض سموه عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة والمحافظات التي تقع تحت نطاق الأمانة، كما استمع إلى نبذة عن الخطط المستقبلية التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفي شأن متصل، التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان مدير جامعة أم القرى الدكتور عمر بافيل، والذي هنأ سموه بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وثمّن الأمير بدر بن سلطان للدكتور بافيل مشاعره، كما اطّلع سموه على البرامج التي تقدمها الجامعة وأفرعها في عدد من محافظات المنطقة، كما استمع إلى شرح عن التخصصات الأكاديمية المتوفرة حالًا في الجامعة وخطتها التوسعية، في ذلك تماشيًا مع متطلبات سوق العمل ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي ذات الشأن، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة أمين العاصمة المقدسة مدر عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية التي اقتضت تعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان لمدير التعليم على مشاعره، وخلال اللقاء اطّلع سموه على الوضع الراهن للتعليم في المنطقة والخطط المستقبلية المزعم تنفيذها في هذا الصدد .