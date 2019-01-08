مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والخطوط السعودية لإنشاء منصات إلكترونية للعمرة

المناطق - الرياض

أبرمت وزارة الحج والعمرة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم مذكرة تفاهم ضمن توجه الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الناقلات الوطنية لإنشاء منصات رقمية للعمرة، وفتح وجهات جديدة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر.

وقع مذكرة التفاهم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، و مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وذلك بمكتب معالي الوزير بمحافظة جدة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى مشاركة طيران ناس في محرك الحجز المركزي بوزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن مباشرة عن طريق المنصات الإلكترونية وتمكين الحجاج و المعتمرين من اختيار وبناء كامل الباقات وإنهاء الإجراءات بشكل آلي وسريع وبجودة عالية.

و قال معالي وزير الحج والعمرة: إن هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في خدمة المعتمرين و تسهيل إجراءات وصولهم إلى المملكة، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر. موضحًا بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير منتجات العمرة في كافة أنحاء العالم، منوهاً بمردود إبرام هذه المذكرة من التوسع في تشغيل رحلات العمرة وتحقيق الأهداف المشتركة لرفع مستوى الخدمات.

وأكد معاليه أن وزارة الحج والعمرة تدعم كل ما من شأنه تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأن هذا التعاون لخدمة ضيوف الرحمن سيصنع هذا التوسع تشغيل العديد من الوجهات وزيادة الرحلات المباشرة والسعة المقعدية، مع إضافة وجهات جديدة وفق خطط وزارة الحج والعمرة لزيادة عدد المعتمرين من تلك الدول متمنياً معاليه للجميع التوفيق لما فيه خدمة ضيوف الرحمن بما يرتقي لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- .

من جانبه عبر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون والتكامل بين الخطوط السعودية ووزارة الحج والعمرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وتطوير وتسويق منتجات العمرة وإطلاق المبادرات في هذا القطاع الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مؤكدا أن هذا التعاون يمثّل أهمية كبيرة للناقل الوطني كونه يُعنى بشريحة غالية ومهمة من الضيوف وهم ضيوف الرحمن القادمين للحج والعمرة من مختلف دول العالم .

وقال الجاسر : “تعزيز التعاون بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية سوف يسهم في تطوير الخدمات والمنتجات والتوسع في رحلات الحج والعمرة عبر مبادرات مشتركة تعكس التعاون والتكامل بين مؤسسات وقطاعات الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن خطط وبرامج التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله”.

وشملت المذكرة التوسع في تشغيل رحلات العمرة وتحقيق الأهداف المشتركة لرفع مستوى الخدمات، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم المبادرات الهادفة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كافة مواقع الخدمة، والتوسع في التشغيل للوجهات الحالية عبر زيادة الرحلات المباشرة والسعة المقعدية، مع إضافة وجهات جديدة وفق خطط وزارة الحج والعمرة لزيادة عدد المعتمرين، واستثمار شبكة “السعودية” الافتراضية والاستفادة المثلى من تحالفاته وشركائه واتفاقياته الثنائية مع شركات الطيران حول العالم.

وستتولى الشركة بموجب المذكرة إنشاء وتطوير منصة إلكترونية متخصصة لمنتجات العمرة وإصدار التأشيرات الإلكترونية (eVisa)، وتقديم الخدمة للمعتمرين عبر المنتجات وباقات الخدمات من خلال من خلال موقع “السعودية” و”منصة السعودية للعمرة” ومكاتب المبيعات ووكلائها في مختلف دول العالم، وبما يعزز استراتيجية الشركة في بناء محتوى محلي يخدم الدول المستهدفة وشبكات التواصل الاجتماعي.