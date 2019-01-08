محافظ التحلية يتسلم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 2018م

الرياض - فلاج الشعيفاني

تسلَم معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 2018م، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الأمانة العامة للجائزة مساء أمس، بفندق الريتز كارلتون في الرياض .

وتستمر فعاليات الاحتفال بالجائزة من خلال المعرض المصاحب الذي يستمر لمدة يومين، حيث تشارك المؤسسة بجناح تفاعلي تقدم من خلاله عرضاً مرئياً تحت عنوان: “طريق المؤسسة إلى جائزة الملك عبدالعزيز للجودة”، تستعرض المؤسسة عبره الجهود التي بذلتها لتحقيق الفوز وإضافة تميز جديد إلى سجلها الناصع في حصد الجوائز المحلية والعالمية.

من جهته عبر معالي المحافظ عن فخره الكبير بالحصول على هذه الجائزة التي تحمل اسم الملك المؤسس -طيب الله ثراه-. مشدداً على أهمية الجائزة وما تعنيه في دلالتها من تميز في جودة الأعمال وكفاءة الأداء عطفاً على ما تقدمه المؤسسة في مجالات صناعة التحلية، وما تسهم به في تحقيق أهداف الأمن المائي الذي يعد أحد أبرز مرتكزات رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن مسيرة المؤسسة مستمرة في تحقيق استراتيجيتها والارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية المرتبطة بصناعة التحلية.