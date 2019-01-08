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الجيش اليمني يحرر وادي الوجف وجبال استراتيجية في الجوف
http://almnatiq.net/?p=677878
المناطق - واس

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف اليوم، من تحرير وادي الوجف وجبال استراتيجية بمنطقة سلبة بمديرية خب والشعف بالمحافظة.
وذكر مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية بأن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير وادي الوجف وجبال استراتيجية مطلة على وادي خب ومنطقة الشعف، عقب هجوم واسع شنته من ثلاثة اتجاهات باغتت العدو وقطعت خطوط امداده وأجبرته على الانسحاب.

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