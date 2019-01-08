اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والهيئة العامة للإحصاء

الرياض - فلاج الشعيفاني

وقّعت المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للإحصاء، مذكرة تفاهم تهدف لدعم التعاون بينهما بشأن إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها، فيما يتعلق بأنشطة وأعمال الدفاع المدني من الحماية المدنية والسلامة وعمليات الانقاذ والحرائق، بما يخدم التطور والتنمية في المملكة، ويسهم في إيجاد نظام مركزي للمعلومات.

وأعرب معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للإحصاء وبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للاحصاء الدكتور فهد التخيفي ، وقال إنها ستعزز التعاون في مجال توفير البيانات الإحصائية حول عمل المديرية، وبما يحقق المنافع للجهات العامة المعنية بالمملكة ورصد أنشطة السلامة والحماية المدنية بما يخدم جهود التنمية الشاملة.

وأضاف الفريق العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني تلتزم بموجب هذه الاتفاقية بتزويد الهيئة العامة للإحصاء بالبيانات الإحصائية حول عدد مراكز خدمات الدفاع المدني، ومراكز الطوارئ الخاصة، ومراكز التدريب بمناطق المملكة وذلك بصفة دورية، وكذلك بيانات حوادث الحرائق وأسبابها والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها، إضافة كذلك للبيانات الإحصائية حول عمليات الإنقاذ، وأيضاً تزويدها بالتقارير الإحصائية السنوية التي تصدرها المديرية.

كما لفت الفريق العمرو إلى أن الهيئة ستقوم بالربط الإلكتروني مع المديرية العامة للدفاع المدني، وتزويدها بجميع احتياجاتها من البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تخدم عمل المديرية، وأداء رسالتها الإنسانية والوطنية، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الوعي الإحصائي والمعلوماتي حول خدمات وأعمال الدفاع المدني التي تقدم للمجتمع.