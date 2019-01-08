فلسطين تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم والأغوار الشمالية

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ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=677885
المناطق - واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص 1.182 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح إقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات الاستيطانية جنوب بيت لحم بما يؤدي الى تطويق المدينة بجدار إستيطاني من جميع الجهات.
كما أدانت الوزارة في بيان لها اليوم، عمليات التغول الاستيطاني والسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار، خاصة الأغوار الشمالية وما تقوم به سلطات الاحتلال من حرمان المواطنين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم بذريعة أنها “أراضي عسكرية مغلقة”، يتم تخصيصها لاحقاً لصالح إقامة سلسلة من البؤر الاستيطانية المترابطة، وتحويل جزء منها الى أراضي زراعية لصالح المستوطنين.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية الخطيرة جنوب بيت لحم وفي الأغوار الشمالية.

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