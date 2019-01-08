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الاتحاد الاوروبي يكثف العقوبات على إيران

الاتحاد الاوروبي يكثف العقوبات على إيران
http://almnatiq.net/?p=677888
المناطق - واس

أضفى الاتحاد الأوروبي اليوم طابعاً رسمياً على قراره المبدئي المتخذ يوم 19 نوفمبر بتكثيف العقوبات على إيران بسبب محاولاتها اغتيال معارضين إيرانيين على الأراضي الأوروبية في الدنمارك وفرنسا.
وقرر وزراء الشؤون الأوروبية اعتماد قرار دون نقاش في مجلس الشؤون العامة، مؤكدين الطابع الرسمي للقرار السياسي المتخذ في 19 نوفمبر من قبل وزراء الخارجية والذي يعطي للمجلس الضوء الأخضر لاعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تضاف إلى قائمة الاتحاد الأوروبي العامة لمكافحة الإرهاب .
وتم إضافة ثلاثة أسماء إلى قائمة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي التي أنشئت في عام 2002 (القرار 931) ويتعلق الأمر بإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وبالمدير العام للمخابرات ونائب وزير الداخلية سعيد الهاشمي مقدم وبالدبلوماسي الإيراني المشتبه به الرئيسي في محاولة الاعتداء في فيلبينت قرب باريس ، أسد الله الأسدي.
وكانت فرنسا قد قررت بالفعل في أكتوبر بشكل مستقل تجميد أصول الأطراف الثلاثة.

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